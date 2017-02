Maahanmuuttovirasto lakkauttaa taas vastaanottokeskuksiaan – Nämä 11 keskusta lopetetaan

Kotimaa

Maahanmuuttovirasto ilmoitti keskiviikkona vähentävänsä lisää turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia. Nyt toiminta loppuu kokonaan 11 keskuksesta. Sen lisäksi kuudesta vastaanottokeskuksesta vähennetään petipaikkoja.



Yhteensä noin 1 100 paikkaa lopetetaan elokuun loppuun mennessä. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut sopimusten irtisanomisista vastaanottokeskusten ylläpitäjille, jotka vastaavat keskusten yt-neuvotteluista ja työntekijöiden irtisanomisista.



Maahanmuuttovirasto vähentää vastaanottopaikkoja jälleen, koska maahan tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on pienentynyt selvästi. Se pyrkii pitämään vastaanottopaikkojen määrän lähellä todellista tarvetta. Sisäministeriö arvion mukaan Suomeen saapuu tänä vuonna noin 10 000 turvapaikanhakijaa.



Tällä hetkellä vastaanottokeskuksissa on noin 16 000 petipaikkaa. Nyt toimintansa lopettavat Hangon, Kouvolan, Oulun Vallinkorvan ja Turun Laitilan vastaanottokeskukset, joissa on majoittunut aikuisia ja perheitä.



Yksin tulleiden alaikäisten yksiköt lopetetaan Jyväskylästä, Järvenpäästä, Kristiinankaupungista, Savonlinnasta, Seinäjoelta, Sipoosta ja Äänekoskelta.



Lisäksi petipaikkoja vähennetään Kristiinankaupungin, Porin ja Rauman aikuisten ja perheiden vastaanottoyksiköistä. Niitä vähennetään myös Helsingin Diakonissalaitoksen, Hämeenlinnan ja Nurmijärven yksin tulleiden alaikäisten yksiköistä.



Viime vuonna Maahanmuuttovirasto ilmoitti jo yli 22 000 vastaanottopaikan vähennyksistä. Iso osa lopetuksista on jo toteutettu, ja loput niistä toteutetaan kesäkuun loppuun mennessä.