Yksi kuoli kolmen auton kolarissa Heinävedellä – Huono ajokeli aiheuttanut kymmeniä liikenneonnettomuuksia Itä-Suomessa

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Yksi ihminen kuoli torstaina Heinävedellä Etelä-Savossa sattuneessa kolmen auton liikenneonnettomuudessa.



Onnettomuus tapahtui poliisin mukaan tilanteessa, jossa pakettiauto lähti ohittamaan aura-auton perässä ajanutta henkilöautoa. Pakettiauto törmäsi vastaan tulleeseen rekkaan ja osui törmäyksen voimasta vielä henkilöautoon.



Pakettiauton kuljettaja menehtyi onnettomuuspaikalla. Muille ihmisille ei aiheutunut sairaalahoitoa vaativia vammoja. Onnettomuuspaikan raivaus haittaa liikennettä vielä tuntien ajan, ja liikenne on ohjattu kiertotielle.



Ajokeli Itä-Suomessa on ollut erittäin huono koko päivän jatkuneen lumisateen takia. Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksen mukaan Itä-Suomessa on päivän aikana tapahtunut kymmeniä liikenneonnettomuuksia. Heinäveden onnettomuuden lisäksi muilta vakavilta henkilövahingoilta on vältytty.



Kuopion moottoritiellä Särkiniemen kohdalla sattui iltapäivällä neljän aikoihin viiden auton ketjukolari, joka haittasi etelään päin kulkevaa liikennettä. Sonkajärvellä Pohjois-Savossa koettiin kolmen auton ketjukolari.



Pienempiä kolareita, tieltä suistumisia ja raskaiden ajoneuvojen juuttumisia tapahtui ainakin Rantasalmella, Joroisissa, Savonlinnassa, Kiuruvedellä, Mikkelissä ja Kuopiossa.



Lumisade jatkuu torstai-iltana yhä Itä-Suomessa ja ajokeli on edelleen huono. Poliisi kehoittaa autoilijoita kiinnittämään erityistä huomiota tilannenopeuteen ja turvallisiin ajoväleihin.



Ilmatieteen laitoksen mukaan lumisadealueen keskus pysyttelee Suomen päällä lauantain vastaiseen yöhön saakka. Perjantaipäivänä lunta saattaa ajoittain sataa koko Suomen alueella, mutta lumimäärät ovat edellisvuorokautta pienempiä.