Lumisateet heikkenevät mutta pikkupakkaset pysyvät perjantaina

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomen yllä pysyy matalapaine heikkenevine lumisateineen.



Pääkaupunkiseudulla ja laajemmin Etelä-Suomessa on perjantaina aamulla pikkupakkasia ja laajalti selkeää. Päivän mittaan pilvisyys lisääntyy, ja heikot lumikuurot ovat mahdollisia. Etenkin pääkaupunkiseudulla tuuli on navakkaa ja purevoittaa pakkasta.



Keski- ja Pohjois-Suomessa sää on pilvinen, mutta lumisateet vähitellen vähenevät ja heikkenevät. Pohjoisessa pakkanen kirittää yli kymmenen asteen, muualla on lauhempaa.



Lauantaina kuivempaa ilmaa virtaa luoteesta maan länsi- ja pohjoisosaan. Pikkupakkaset jatkuvat, mutta luoteistuuli purevoittaa pakkasta niin etelässä kuin pohjoisessakin.



