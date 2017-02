Lumivyöryjen vaara on nyt huomattava useissa Lapin hiihtokeskuksissa

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ilmatieteen laitos varoittaa, että lumivyöryjen vaara on nyt huomattava Lapin hiihtokeskuksissa. Varoitus koskee Rukaa, Saariselkää, Luostoa ja Pyhätunturia, Ounas- ja Pallastuntureita, Yllästä ja Leviä sekä Kilpisjärveä.



Varoitus annetaan asteikolla 1–5. Nyt vaaran aste on 3. Se tarkoittaa, että luonnolliset lumivyöryt ovat mahdollisia ja ihmisen aiheuttamat todennäköisiä.



Lumivyöryjen vaara on yleensä suurin kevättalvella. Tänä talvena vyöryjen vaara alkoi jo keskitalvella, sillä huomattavasta vaarasta varoitettiin jo tammikuussa.



Huomattava vaara koskee tilannetta perjantaina ja lauantaina. Sunnuntaina vaaran arvioidaan pienenevän kohtalaiseksi, jolloin ihmisen aiheuttamat vyöryt ovat mahdollisia ja luonnolliset vyöryt epätodennäköisiä.