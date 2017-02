Luoteistuuli lisää lauantaina viileyden tuntua

Kotimaa

Lauantain sää on luoteistuulista ja selkenevää lännestä alkaen.



Pääkaupunkiseudulla lämpötila kohoaa auringonsäteilyn vaikutuksesta iltapäiväksi pariin, kolmeen pakkasasteeseen, mutta luoteistuuli hieman lisää viileyden tuntua.



Maan koko eteläisessä osassa sää selkenee luoteesta alkaen. Päivällä pakkasta on länsirannikolla aste tai pari, idässä 5–10 astetta.



Myös pohjoisessa sää muuttuu lännestä alkaen selkeämmäksi, mutta Inarin Lapissa tulee paikoin lumikuuroja.



Sunnuntaiksi luoteistuuli heikkenee. Yöllä on laajalti selkeää. Pakkanen kiristyy.



Sunnuntaina päivällä idässä ja pohjoisessa on melko selkeää ja poutaa, sen sijaan lännessä pilvisyys lisääntyy, ja Lounais-Suomeen leviää iltaa kohti lumisateita.