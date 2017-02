Kotimaa

Lahtelainen leipomoyhtiö Sinuhe Ky vetää pois markkinoilta erän laskiaispullia väärän täytteen vuoksi.



Joihinkin mansikkahillotäytteisten laskiaispullien pakkauksiin on voinut päätyä mantelitäytteisiä laskiaispullia. Tuotteet ovat yhtiön mukaan turvallisia, mikäli kuluttajalla ei ole allergioita.



Takaisinveto koskee tuotetta, jonka viimeinen käyttöpäivä on 26. helmikuuta. Tuotteita on toimitettu yhtiön mukaan useita tuhansia kappaletta perjantaina 24. helmikuuta.



Yhtiö kertoo ottaneensa yhteyttä jälleenmyyjiin. Tuotteita myydään kaikissa merkittävissä vähittäismyyntiketjuissa Etelä-Suomessa. Kuluttaja voi palauttaa takaisin vedettävän tuotteen myymälään hyvitystä varten.



Takaisin vedettävän tuotteen tiedot: Sinuhen Laskiaispulla kerma- ja mansikkahillotäyte, 2 kappaletta



Paino 190g



Pakkauksen EAN-koodi: 6433500078127



Viimeinen käyttöpäivä 26.02.2017