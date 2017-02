Onko islam sodan vai rauhan uskonto? Kysymys on väärä, sillä uskonnot ja aatteet elävät aina tulkinnasta

Kotimaa

Islam on

katson netissä käytäviä keskusteluja, löydän itseni kerta toisensa jälkeen eräiltä keskustelupalstoilta. Siellä päivitellään, kuinka levitän valheellisesti väitettä, että islam olisi rauhan uskonto, vaikka kaikki – noilla palstoilla – tietävät, että se on sodan ja raakuuden uskonto, jonka edessä rajat on syytä iskeä kiinni.Kukaan ei vain koskaan vaivaudu kertomaan, missä olen näin väittänyt. Kerran googlasin huvin vuoksi nimeni ja lauseen ”islam on rauhan uskonto”. Tulokset olivat mielenkiintoisia.sodan vai rauhan uskonto? Kysymys on jo alkujaankin väärin asetettu, sillä harva vallassa oleva uskonto tai ideologia on yksinomaan sodan tai rauhan asialla. Islamin, kristinuskon, kansallisuusaatteen, sosialismin ja demokratian nimissä on tapettu ja hyökätty toisiin maihin.Inkvisitio ja aborttiasemille tehdyt pommi-iskut eivat kuitenkaan tee valtavirtakristinuskosta väkivaltaista, eikä Yhdysvaltojen kansainvälistä lakia loukkaava mutta demokratian nimissä tehty hyökkäys Irakiin vuonna 2003 tarkoita, että demokratia olisi aatteena sotaisa, vaikka hyökkäys ajoi Irakin kaaokseen, joka jatkuu yhä. Neuvostoliiton ja Kiinan ateistihallintojen hirmuteot eivät kerro mitään rauhassa elävän ateistin aatemaailmasta.Uskonnot ja aatteet elävät aina tulkinnasta, ja tulkitsijat ovat ihmisiä hyvine ja huonoine puolineen. Yhdelle aate oikeuttaa väkivaltaan, toiselle väkivalta merkitsee tuon saman aatteen häpäisemistä: eivät useimmat isänmaalliset suomalaiset halua potkia toisin ajattelevia.Aivan sama pätee islamiin. Koraanista ja profeetta Muhammadin perimätiedoista löytää väkivallan oikeuttavia kohtia, ja niihin radikaalit islamistit tukeutuvatkin. Samoihin kohtiin myös islamvihan edustajat mielellään tarrautuvat: äärilaidat löytävät toisensa.enemmistö ei rakenna uskontoaan näiden vaan aivan muiden kohtien varaan ja löytää niistä velvoituksen rauhanomaiseen rinnakkaiseloon niin toisten muslimien kuin muidenkin kanssa. Vai väittääkö joku vakavissaan, että maailmassa on 1,7 miljardia muslimiterroristia?Mutta eikö Lähi-itä ole täynnä väkivaltaa? Eikö se nyt sentään kerro jotakin? Varmasti kertoo, nimittäin sen, että Lähi-itä on jo vuosikymmeniä käynyt läpi historiansa yhtä vaikeimmista jaksoista, eivätkä sen ongelmat ihan nopeasti selviä.Mutta vertailun vuoksi: Lähi-idässä riehuva väkivalta kalpenee Euroopan rinnalla, jos otamme vertailukohdaksi Euroopan vaikean ajanjakson, vuodet 1914–1945. Kolmeen vuosikymmeneen mahtuu kaksi ”maailmansotaa” (molemmat pitkälti Euroopan sisäisiä sotia, Yhdysvaltojen ja vähän Japaninkin myötävaikutuksella), kansanmurhia niin Saksassa kuin Neuvostoliitossakin ja diktatuureja enemmän kuin jaksaa tai tahtoo muistaa.Tuon ajan Euroopan väkivaltaisuutta ei voi eikä tarvitse kiistää, mutta ei se paljon kerro eurooppalaisuudesta tai kristinuskosta. Vaikeat kaudet tuovat mukanaan väkivaltaa ja niiden mentyä rauha palaa. Lähi-itäkin pääsee vielä ongelmiensa yli ja rauha palaa sinnekin.useimmille muslimeille rauhan uskonto mutta yhtä lailla se taipuu sodan uskonnoksi, ihan tulkitsijasta riippuen. Aivan kuten demokratia, kansallismielisyys, kristinusko tai ateismikin. Eikä paljon yllätä, että islamia pitävät väkivallan uskontona juuri ne, jotka itsekin helposti turvautuvat väkivaltaan: radikaalit islamistit ja islamvihan täyttämät ääriliikkeet ovat yllättävän lähellä toisiaan.