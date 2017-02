Tiistai on pilvinen ja sateinen päivä – sade tulee vetenä maan keskiosaa myöten

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tiistaina sää on pilvistä ja sateista. Poutaisinta on Lapissa. Etelänpuoleinen ilmavirtaus vallitsee.



Aamulla pääkaupunkiseudulla on suojaa, sää on enimmäkseen pilvinen. Vettä satelee vähän, mutta illalla sateet runsastuvat. Eteläkaakkoinen tuuli on kohtalaista.



Muualla Etelä-Suomessa on myös pilvistä, ja aamulla sateista on etenkin kaakossa. Sateet tulevat vetenä, räntänä tai lumena. Päivällä sade heikkenee myös kaakossa. Illalla runsastuvia vesisateita leviää lännestä. Eteläkaakkoinen tuuli on kohtalaista, Lapissa itätuuli vähän voimistuu illalla. Sää lauhtuu myös idässä suojan puolelle.



Keski- ja Pohjois-Suomessa on myös pilvistä. Aamulla lumisade painottuu Pohjanmaalta maan itäosaan, päivällä sateet liikkuvat pohjoisemmaksi ja muuttuvat maan keskiosassa osin vedeksi. Lapissa on päivällä poutaa. Kaakonpuoleinen tuuli on kohtalaista, illalla itätuuli voimistuu myös Lapissa. Sää lauhtuu Keski-Suomessa suojan puolelle, pohjoisessa on pakkasta.



Keskiviikon vastaisena yönä runsaita sateita liikkuu maan etelä- ja länsiosasta koilliseen. Sateet tulevat vetenä ja lumena. Päiväksi nämä sateet painottuvat Lappiin ja tulevat lumena. Sää on lauhaa, vain Lapissa on pakkasta.



Keskiviikkona nollaraja kulkee Etelä-Lapin tienoilla. Sää on pilvinen. Maan etelä- ja keskiosaan leviää vesi- ja räntäsade etelästä illaksi. Maan pohjoisosan yli liikkuu sadealue pohjoiseen. Päivällä lumisade painottuu Lappiin.



Laaja matalapaine tuo sateita suureen osaan Eurooppaa, poutaisinta on kaakossa ja Etelä-Espanjassa.