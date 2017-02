Koulutytöt murtautuivat kauppakeskukseen Lappeenrannassa – anastivat tupakkaa ja virtsasivat eteiseen

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kaksi alle 15-vuotiasta tyttöä aiheutti viime viikolla arviolta tuhansien eurojen vahingot kauppakeskuksessa Lappeenrannassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi tiedotteessa.



Tiistaina julkaistun tiedotteen mukaan tytöt murtautuivat kauppakeskus Iso Kristiinaan perjantain vastaisena yönä. Sisällä he rikkoivat keskuksen omaisuutta, muun muassa kaksi ikkunaa, ja virtsasivat eteiseen.



Tytöt jäivät kiinni, kun vartija tuli paikalle hälytyksen vuoksi. Poliisin mukaan heiltä löytyi kauppakeskuksesta anastettuja savukkeita noin 2 300 euron arvosta sekä pieni määrä mietoja alkoholijuomia ja rahaa.



Kaksikko on poliisille tuttu entuudestaan. Heidät luovutettiin sosiaaliviranomaisten huostaan.



Tapausta tutkitaan varkautena ja useampana vahingontekona. Vahingoitetun omaisuuden arvo on alustavan arvion mukaan noin 5 000–10 000 euroa, poliisi kertoo.



Alle 15-vuotiaita ei Suomen rikoslain mukaan voi tuomita rikoksesta. He ovat kuitenkin vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.