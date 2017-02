Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Poliisi on avannut valtakunnallisen puhelinneuvontapalvelun.



Uudesta neuvontapuhelimesta on määrä saada apua kiireettömissä asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi passeihin, henkilökortteihin, liikennevalvontaan, ajanvaraukseen ja sähköiseen asiointiin.



Neuvontapalvelusta on mahdollista saada apua myös sähköisen ajanvarauksen tekemisessä poliisille.



Palvelu toimii numerossa 0295 419 800 arkisin kello 8–16.15.



Uuden palvelun tarkoituksena on parantaa poliisin tavoitettavuutta. Palvelun käytännön toteutuksesta vastaa Helsingin poliisilaitos.