Keskiviikkona auringon voi nähdä vilaukselta – enemmän vettä, lunta ja räntää

Keskiviikkona pohjoisessa pyryttää lunta, mutta maan etelä- ja keskiosassa on päivällä tilapäisesti poutaa.



Pääkaupunkiseudulla sää on päivällä poutainen ja pilvipeite voi ohimenevästi rakoilla. Illalla sataa räntää, aluksi voi tulla myös vettä.



Heikko selänne liikkuu poutaisine säineen Etelä-Suomen yli pohjoiseen. Päivällä voi vielä paikoin nähdä vilauksen auringosta. Illalla sää muuttuu etelässä lumi- ja räntäsateiseksi.



Maan keski- ja pohjoisosassa aamu on monin paikoin lumisateinen, maan keskiosassa voi tulla myös vettä tai räntää.



Päivällä maan keskiosassa on poutaa ja lännessä on osin aurinkoista. Pohjois-Pohjanmaalta Keski-Lappiin pyryttää päivällä lunta, aivan pohjoisimpaan Lappiin sateet eivät yllä.



Pohjois-Lapissa sää näyttäisi pysyvän lähivuorokauden aikana enimmäkseen selkeänä.



Muualla maassa saadaan sateita, jotka tulevat pääosin lumena ja räntänä.



Torstaina etelässä tulee vesi- ja räntäkuuroja ja on suojaa.



Maan keskiosasta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella esiintyy lumisateita.



Pohjois-Lapissa on selkeää, ja pakkanen heikkenee aamun kireistä lukemista.