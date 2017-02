Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Nyt on hallituksella mistä valita – kymmenkunta tahoa on lyhyen ajan sisään esitellyt omat ehdotuksensa siitä, miten perhevapaita pitäisi uudistaa.



Tiistaina joukkoon liittyi Elinkeinoelämän keskusliitto EK.



Nykyinen järjestelmä on ­uudistushaluisten mielestä aikansa elänyt ja joustamaton. Alkaa näyttää yhä kiusallisemmalta, jos hallitus ei puoliväliriihessään kykene tekemään mitään päätöksiä perhevapaista.



Se on varmasti vaikeaa, koska samassa hallituksessa istuu nyt kolmenlaisia mielipiteitä.



Kokoomus olisi valmis no­peaan uudistukseen, keskusta jarruttelee ja haluaa varjella ­kotihoidon tukea, ja perussuomalaiset eivät mieluiten tekisi mitään.



Kokoomus on lyönyt pöytään valttikorttinsa: hallitusohjelmassa nimittäin sanotaan, että hallitus arvioi kriittisesti kaikkia sellaisia tukia, jotka johtavat pitkiin poissaoloihin työmarkkinoilta.



Nykyinen kotihoidon tuki pitkittää toisen vanhemman eli ­lähes aina äidin paluuta työelämään.



Kotona lasta hoitaa useim­miten äiti. Isien roolia on jo nyt yritetty kasvattaa pienillä viilauksilla, mutta tulokset ovat jääneet heikoiksi. Asenteet ­istuvat tiukassa.



Tähän mennessä esiteltyjen perhevapaiden yhteinen piirre on se, että niissä kaikissa isälle on kiintiöity nykyistä pitempi jakso ansiosidonnaista vanhempainvapaata.



Nyt isän kiintiö on 2,2 kuukautta. Vapaiden käyttö on yleis­tynyt, mutta vielä olisi varaa parantaa. Suosituin on 1–18 päivän isyysvapaajakso yhtä aikaa äidin kanssa, jota käyttää melkein 80 prosenttia isistä.



Isyysvapaakiintiönsä loppuosaa käyttää nykyisin noin puolet isistä. Vielä sitäkin harvinaisempaa on, että äiti jakaisi oman vanhempainvapaakiin­tiönsä isän kanssa.



Perhevapaauudistuksesta esitellyissä malleissa isän nykyistä 2,2 kuukauden jaksoa venytetään parhaimmillaan kuuteen kuukauteen.



Perhevapaamallien klassikko on THL:n 6+6+6 -malli, jossa kummallakin vanhemmalla on kuuden kuukauden oma kiintiö. Kolmas kuuden kuukauden jakso on vapaasti jaettavissa vanhempien kesken.



Vihreillä on tästä hieman halvemmaksi tuleva 5+5+5 -versio.



EK:n tiistaina esittelemässä mallissa kummallekin vanhemmalle on kiintiöity kuuden kuukauden ansiosidonnainen vanhempainvapaa. Jos isä ei käyttäisi kiintiötään, sitä ei voisi siirtää äidille. Vapaasti jaettavissa olevaa kiintiötä ei ole EK:n mallissa lainkaan.



EK:n perusteluna on, että työpaikoilla ei koskaan tapahdu asennemuutosta, ellei isiä suorastaan pakoteta hoitamaan omaa osuuttaan.



Tämän kääntöpuolena äidin ansiosidonnainen vanhempainvapaa on EK:n mallissa nykyistä lyhyempi.



Jos perhe haluaa hoitaa lasta kotona ja suunnilleen säilyttää tulotasonsa, molempien vanhempien kannattaa käyttää kiintiönsä.



EK:n mallissa lasta voi hoitaa kotona vanhempainvapaiden päälle kotihoidon tuella vain siihen asti, kun lapsi täyttää puolitoista vuotta.



Nykyisin monet vanhemmat tuntuvat pitävän puolitoista­vuotiasta liian pikkuisena päiväkotiin, mutta EK on varma, että suomalaislapset pärjäävät siinä missä ruotsalaisetkin.



EK:n perhevapaamalli maksaa vähemmän kuin nykyinen. SAK:n ja sitä kopioineen kokoomuksen mallit ovat suunnilleen nykyisen hintaisia.



Nyt eivät ole huudossa mallit, jotka maksavat nykyistä enemmän. Perhevapaat nähdään enemmän työllisyyspolitiikkana kuin satsauksena perheisiin ja syntyvyyteen.