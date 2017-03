Torstaihin mennään matalapaineessa – sadetta monin paikoin

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Torstaina Suomessa vallitsee matalapaine.



Päivällä pääkaupunkiseudun yli itään liikkuu vesi- ja räntäkuuroja. Illalla on poutaisempaa. Päivälämpötila on vähän suojan puolella.



Maan eteläosassa on melko lauhaa, ja sää on epävakaista. Paikoin sataa kuurotyyppisesti räntää tai lunta, rannikolla myös vettä. Illalla lämpötila laskee lähelle nollaa.



Paikalliset lumi- ja räntäsateet painottuvat maan keski- ja pohjoisosaan.



Pohjois-Lapissa on selkeää ja pakkanen kireää. Illalla selkeän sään ja kireän pakkasen alue leviää Pohjois-Lapista myös Etelä-Lappiin.



Torstaina kylmintä ja selkeintä on Pohjois-Lapissa. Perjantaina kylmempää ilmaa virtaa pohjoisesta myös maan keski- ja länsiosaan, missä sää muuttuu myös poutaisemmaksi.



Perjantaina paikalliset lumisateet painottuvat maan etelä- ja itäosaan.



Maan pohjoisosassa on osaksi selkeää ja enimmäkseen poutaa, lähinnä Koillis-Lapissa tulee lumikuuroja.



Etelässä ja idässä on lauhinta ja nollakeliä tai suojaa. Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa on päivällä pakkasta.



Pohjois-Euroopan säätä hallitsee useine osakeskuksineen laaja matalapaineen alue, jonka itäpuolella Venäjällä on vahva korkeapaine.



Välimeren länsiosassa on aurinkoista korkeapainesäätä, Turkin tienoilla on epävakaista.