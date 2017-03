Syyttäjä vaatii marjayrittäjälle yli kolmen vuoden vankeustuomiota – syytteen mukaan thaimaalaiset poimijat joutuivat pakkotyöhön Keski-Suomessa

Kotimaa

Helsingin Sanomat

Syyttäjä vaatii keskisuomalaiselle marjayrittäjälle yli kolmen vuoden vankeustuomiota ja vähintään kolmen vuoden liiketoimintakieltoa thaimaalaisiin poimijoihin kohdistuneesta ihmiskaupasta.



Lisäksi mieheltä vaaditaan 61 890 euroa valtiolle rikosten tuottamana taloudellisena hyötynä.



Syytteen mukaan thaimaalaisia marjanpoimijoita on värvätty Suomeen pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Asianomistajina on 26 thaimaalaista henkilöä.



Tapauksen oikeudenkäynti alkoi torstaiaamuna valmisteluistunnolla Keski-Suomen käräjäoikeudessa.



Haastehakemuksen mukaan viisikymppinen mies on syyllistynyt 26 ihmiskauppaan tai vaihtoehtoisesti yhtä moneen törkeään kiskontaan tammi–lokakuussa 2016.



Syyttäjän mukaan poimijoille syntyi matkakuluista velka, jota perittiin heiltä suoraan marjatuloista. Lisäksi syytetty peri poimijoilta päivittäisiä kustannuksia muun muassa ruuasta, autojen vuokrasta ja majoituksesta niin, että he velkaantuivat aluksi lisää.



Poimijat tekivät syyttäjän mukaan 12–15 tunnin työpäiviä ilman vapaapäiviä tai ainakin ilman säännöllisiä vapaita. Mies otti asianomistajien passeja ja paluulentolippuja haltuunsa Suomessa.



Poimijoille kerrottiin syyttäjän mukaan rekrytointivaiheessa virheellisiä tai puutteellisia tietoja ansaitsemismahdollisuuksista, kustannuksista, työolosuhteista ja majoituksesta.



He eivät saaneet syytteen mukaan palkkaa luvatulla tavalla kahdesti kuukaudessa, vaan korvaus pidätettiin maksettavaksi työskentelyn päättymisen jälkeen.



Esimerkiksi eräs poimija oli kahden ja puolen kuukauden Suomessa oleskelun jälkeen saanut yrittäjältä korvausta työstään ja luovuttamistaan marjoista yhteensä kymmenen euroa. Hänen lopputilinsä oli 31,69 euroa miinuksella ja osa velasta yhä maksamatta.



Muiden asianomistajien tilanteet olivat vastaavantyyppisiä.



Rikosilmoitus kirjattiin syyskuussa, kun ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piiriin oli Joutsenossa otettu yksi Hankasalmella toimivan marjanpoimintayrityksen rekrytoima marjanpoimija. Hänen kertomuksen perusteella poliisi alkoi epäillä rikosta.



Poliisi teki kotietsinnän ja paikkatutkinnan sekä puhutti alustavasti kaikki yrityksen rekrytoimat marjastajat. Operaatiossa tavoitettiin 183 thaimaalaista marjanpoimijaa, joista 42 ilmoitti välittömästi marjanpoimintatyöhönsä liittyvän sellaisia epäkohtia, joiden asianmukaisuuden he halusivat poliisin selvittävän.



Heistä 23 koki poliisin mukaan turvallisuutensa olevan uhattuna sen jälkeen, kun he olivat tehneet tutkintapyynnön. Heidät ohjattiin ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.



Lopulta asia siirtyi syyteharkintaan 26 poimijan osalta.



Syytetty on toiminut vastuuasemissa kolmessa yrityksessä, jotka ovat keränneet ja myyneet luonnonmarja ja -sieniä. Mies on vastannut syyttäjän mukaan yritysten käytännön toiminnasta sekä toiminut niiden hallituksen puheenjohtajana.



Mies kiisti esitutkinnan aikana syyllistyneensä rikoksiin.