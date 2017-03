Perjantaina kylmenee – lauantaiksi ennustetaan poutaa monin paikoin

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kylmää ilmaa virtaa vähitellen maahamme pohjoisesta.



Perjantaina pääkaupunkiseudulla on enimmäkseen pilvipoutainen sää. Lähinnä illalla sataa räntää paikoin.



Aamulla on heikkoa pakkasta, päivällä on muutama lämpöaste, mutta illalla sää jo kylmenee.



Etelä-Suomessa on aamulla ja päivällä enimmäkseen pilvipoutaa, illalla satelee paikoin lunta.



Aamulla Pohjanmaalta Itä-Suomeen, Kainuuseen sekä Koillismaalle ulottuvalla alueella sataa lunta, muuten pohjoisessa on selkeää. Myöhemmin sateet liikkuvat kohti etelää. Lapissa tulee paikoin lumikuuroja.



Perjantain vastaisena yönä lumisateita tulee paikoin etelässä ja idässä, sää muuttuu muualla selkeämmäksi, selkeillä alueilla pakkasta on maan keski- ja pohjoisosassa 10–15 astetta.



Lauantain on talvinen, pääosin poutainen ja osin aurinkoinen pakkaspäivä.