Lauantai on enimmäkseen poutainen – sunnuntaiyö on kylmä

Lauantaina on enimmäkseen poutaa ja vähitellen selkeämpää säätä.



Varsinkin vielä aamun puolella pilvisyys on pääkaupunkiseudulla runsasta. Jokunen hyvin vähäinen lumikuurokin voi tulla. Iltaa kohti on kuitenkin selkeämpää. Samalla pakkanen kiristyy.



Samaan suuntaan kulkee koko eteläisen Suomen sää. Pakkasta on iltapäivällä Tampereen korkeudella sisämaassa viitisen astetta.



Pohjoisessa on jo iltapäivällä laajalla alueella selkeää, illaksi sää selkenee lisää. Pakkanen kiristyy.



Sunnuntain vastaisen yön kuluessa etelässäkin on selkeässä säässä pakkasta 10–15 astetta.



Sunnuntaina paistaa kevättalvinen aurinko, joka kohottaa lämpötilat iltapäiväksi etelässä muutamaan pakkasasteeseen. Suuressa osassa maata pakkasta on 4–8 astetta.



Euroopassa on lauantaina sateisinta Etelä-Espanjassa, Pohjois- ja Keski-Italiassa, Ranskassa ja Brittein saarten pohjoisosassa.