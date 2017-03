Hangosta paljastui natsi-Saksan sotilaiden unohdettu pikku-Berliini – sotilasleirin jäljiltä löytynyt jo 10 000 esinettä

Kotimaa

”Jos minulla ei olisi mitään tietoa siitä, mitä Hangon Tulliniemessä on tapahtunut, niin sanoisin, että siellä on syöty, juotu ja poltettu hirveästi tupakkaa”, heittää arkeologi Jan Fast. Fastin työhuone on Helsingin Kaapelitehtaassa. Ikkunasta lankeaa valoa pitkälle työpöydälle.