Lumisateet saapuvat etelään – tuuli lisää pakkasen purevuutta

Pääkaupunkiseudulla on aamulla pilvistä. Itätuuli lisää pakkasen purevuutta. Päivän mittaan alkaa sataa lunta: Sade voimistuu iltaa kohden.



Maan keskiosassa aamu on aurinkoinen ja pakkanen on monin paikoin kireää.



Pohjoisessa sää on heikkotuulista ja selkeää. Aamulla pakkanen on kireää.