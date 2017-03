Huumekuriirin vankeus lyheni merkittävästi – KKO linjasi huumerikosten rangaistuksia merkittävässä ennakkopäätöksessä

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Korkein oikeus (KKO) on linjannut huumerikosten rangaistuskäytäntöä merkittävässä ennakkopäätöksessään.



KKO:n mukaan rangaistuksia huumerikoksista ei voida tuomita kaavamaisesti vain huumeen vaarallisuuden ja määrän perusteella, vaan huomioon on otettava esimerkiksi tuomitun asema organisaatiossa.



KKO alensi huomattavasti epäitsenäisessä roolissa toimineen huumekuriirin rangaistusta. Miehen osuus rajoittui vain salakuljetukseen. Helsingin hovioikeuden määräämää kahdeksan ja puolen vuoden tuomiota alennettiin kolmella vuodella. Rangaistukseksi tuli siis viisi ja puoli vuotta vankeutta.



Vironvenäläinen kuriiri oli syyskuussa 2014 tuonut Virosta Suomeen auton, johon oli piilotettu lähes kahdeksan kiloa amfetamiinia. Viisikymppinen mies jäi kiinni rajalla.



Käräjäoikeus ja hovioikeus ottivat rangaistuksen mittaamisessa huomioon sen, että kyseessä oli suuri määrä vaarallista huumetta.



KKO totesi, että huumerikoksissa rangaistukset määrätään usein kaavamaisesti aineen määrän ja laadun perusteella. Hyvä puoli tässä on se, että rangaistuskäytäntö pysyy yhtenäisenä ja ennakoitavana.



Toisaalta rangaistukset kohoavat lähelle maksimia myös sellaisissa teoissa, jotka eivät ole kaikkein vahingollisimpia ja vaarallisimpia eivätkä osoita suurinta syyllisyyttä, KKO painotti.



”Ankarimmat rangaistukset eivät siten kohdistu vain kaikkein törkeimpiin huumausainerikoksiin eivätkä tekojen rangaistusarvot ole riittävästi erotettavissa toisistaan. Samalla törkeiden huumausainerikosten rangaistuskäytäntö on erkaantunut muun tyyppisistä rikoksista, joissa on sama rangaistusasteikko.”



KKO muistutti, että huumeiden salakuljetukseen osallistuu ihmisiä selvästi erilaisissa tehtävissä. Tehtävän osoittama syyllisyys voi sen takia vaihdella huomattavasti.



On siten eri asia, toimiiko tuomittu levitysketjun yläpäässä tavoitellen suurta taloudellista hyötyä vai rajoittuuko hänen roolinsa palkkiota vastaan tehtävään maahantuontiin.



KKO kiinnitti huomiota myös kiinnijäämisriskiin. Suurin riski on kuriirilla. Edes hänen paljastumisensa ei välttämättä johda muiden tekijöiden kiinni jäämiseen. Huumeorganisaatio voi jatkaa toimintaansa, sillä paljastunut kuriiri voidaan korvata uudella.



Kuriirin osuudella on siten yleensä vähemmän merkitystä ja hänen roolinsa on epäitsenäisempi kuin salakuljetuksen organisoijilla, KKO totesi. Huumeet eivät yleensä ole kuriirin määräysvallassa, ja hänen palkkionsa on vähäinen verrattuna huumeliigan johtajien voittoihin.



KKO:n tutkimassa tapauksessa miehelle oli luvattu salakuljetuksesta 500 euron palkkio, vaikka arvokkaan huumelastin kuljettaminen sisälsi suuren riskin.



KKO:n mukaan miehen rangaistuksen pitää olla huomattavasti normaalikäytäntöä alhaisempi, koska hänen roolinsa rajoittui vain maahantuontiin. Mies ei osallistunut aineen hankkimiseen Virossa eikä hän olisi osallistunut huumeiden levittämiseen Suomessa.



KKO:n linjauksen merkitystä korostaa, että se teki päätöksensä vahvennetussa, yhdentoista oikeusneuvoksen kokoonpanossa. Normaalikokoonpanossa on viisi jäsentä.