Katso tiistain HS-uutiset ja sää

Ministerin mukaan orjatkin olivat aikoinaan maahanmuuttajia. Rinnastus on tuohduttanut etenkin vähemmistöjen oikeuksia valvovia kansalaisjärjestöjä.



Vuoden 2017 äitiyspakkaus on esitelty. Pakkauksessa on mukana uutuuksia. Kaikkiaan siinä on 53 vaatetta tai tavaraa.



Matalapaine viistää rannikkoa ja tuo Etelä- ja Länsi-Suomeen lisää lunta.