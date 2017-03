Nurmeksesta löytyi kituva susi, jota oli ilmeisesti ammuttu – poliisi epäilee törkeää metsästysrikosta

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Luonnonvarakeskuksen kenttätyöntekijä löysi maanantaina Nurmeksen metsistä pahoin loukkaantuneen suden. Susi ei pystynyt lainkaan liikkumaan.



Susi vietiin eläinlääkärille, mutta eläin oli loukkaantunut niin pahoin, että se piti lopettaa. Tutkimuksessa sudessa ilmeni jälkiä, jotka poliisin mukaan ”viittaavat selkeästi siihen, että sutta oli ammuttu”.



Susi oli Luonnonvarakeskuksen pannoittama. Petotutkimusta tehnyt Luken työntekijä löysi suden Mujejärven lounaispuolelta Kypäräjärven maastosta.



Poliisi tutkii tapausta törkeänä metsästysrikoksena. Tammikuussa Nurmeksen pohjoisosissa tehtiin suden kannanhoidollista metsästystä, mutta metsästys on jo päättynyt, eikä susien ampuminen ole sallittua.



Esitutkinnan mukaan susi on liikkunut helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa Nurmeksessa Kypäräjärven, Venetjärven ja Leväjärven välisellä alueella.



Suden kulkureitin länsipuolella kulkee moottorikelkkareitti.



Itä-Suomen poliisi pyytää, että kaikki havainnot suden kohtaloon liittyen ilmoitetaan heille numeroon 029 541 5320 tai suoraan tapauksen tutkijalle 029 545 5694.



Viimeksi Nurmeksessa on epäilty törkeää metsästysrikosta marraskuussa. Silloinen tapaus on yhä esitutkinnassa.