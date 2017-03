Tulli löysi neljännen autolla tehdystä murtosarjasta epäillyn – yritti lähteä laivalla Vuosaaresta

Kotimaa

kertoo löytäneensä etsintäkuulutetun, jota epäillään Etelä-Suomessa tehdystä harvinaisesta murtosarjasta. Aiemmin Porvoon poliisi on ottanut kiinni kolme samasta rikossarjasta epäiltyä.Murtoja on tehty marketteihin ainakin Porvoossa sekä Helsingin Kontulassa ja Östersundomissa. Tekotapa oli poikkeuksellinen. Autolla ajettiin ovesta läpi, ja toisella autolla otettiin mukaan raha-automaatti.Autot olivat varastettuja. Poliisi on olettanut, että tekijöitä oli ainakin neljä.perjantaina julkaiseman tiedotteen mukaan neljäs epäilty löytyi, kun Tulli oli torstaina tarkastamassa Suomesta lähtevää matkustajaliikennettä Vuosaaren satamassa Helsingissä.Tullitarkastajat puhuttivat matkustajia ja läpivalaisivat heidän autojaan, jos siihen tuntui olevan puhuttamisen perusteella aihetta.Tullitarkastajat kiinnittivät huomiota ulkomaan rekisterissä olevaan ajoneuvoon, Tulli kertoo tiedotteessaan. Kuljettajan puhuttelun perusteella ajoneuvo päätettiin läpivalaista, mutta mitään poikkeavaa ei löytynyt.Kuljettajan puhuttelussa tuli kuitenkin ilmi asioita, joiden vuoksi tullitarkastajat halusivat tutkia kuljettajan tietoja tarkemmin. Osoittautui, että hänet oli etsintäkuulutettu.Tulli luovutti etsintäkuulutetun poliisille, joka tutkii murtosarjaa.Tulli ei ole kertonut, mihin epäilty oli lähdössä. Vuosaaresta lähti torstaina laivoja ainakin Belgiaan, Puolaan, Saksaan, Venäjälle ja Viroon.