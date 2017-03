Katso perjantain HS-uutiset ja sää

Kotimaa

Lakko sotki kaikkiaan kahdeksan tuhannen ihmisen matkasuunnitelmia. Finnarin mukaan valtaosalle matkustajista eli seitsemälle ja puolelle tuhannelle on tarjottu vaihtoehtoinen reitti.







Etelä-Korean presidentti Park Geun-hyen on suistettu vallasta.



Päivälämpötila on etelässä selvästi plussalla.