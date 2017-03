Vuonna 1938 vankilassa Uralilla teloitettiin yli 200 suomalaista – he päätyivät joukkohautaan, eikä omaisille kerrottu koskaan, mitä heille oli tapahtunut

Kotimaa

Sunnuntai-iltana

Sunnuntaina

Vankeja huu­dettiin

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Hanttu%20Niilo

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Hansen-Haug%20Niilo

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Hansen-Haug%20Kristiina

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Hakala%20Einari

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Hakala%20Iida

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Haapalainen%20Erland

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tyysk%C3%A4%20Markus

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tuuli%20Adolf

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Wahlst%C3%A9n%20Kirsti

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Wahlst%C3%A9n%20Viljo

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Varja%20Viljo

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Vaittinen%20Fanny

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Vaittinen%20Antti

Kaikki tunnustivat

Tuomioita jakelivat

Huomiota

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Impi%20Qvintus

Satojen ihmisten

Neuvostoliiton

Aleksandr Solženitsyn

Presidentti