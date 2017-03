Sunnuntai alkaa aurinkoisena ja poutaisena pääkaupunkiseudulla

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sunnuntaiaamuna pääkaupunkiseudulla sää on poutainen ja aurinkoinen. Illalla on pilvisempää.



Päivällä on muutama lämpöaste.



Maan eteläosassa lounaistuuli vähän voimistuu päivän kuluessa ja iltaa kohti pilvisyys lisääntyy. Illalla on edelleen enimmäkseen poutaa.



Päivälämpötila kohoaa paikoin viiden asteen yläpuolelle.



Maan keski- ja pohjoisosassa on aamulla enimmäkseen selkeää, Pohjois-Lapissa tulee lumikuuroja.



Iltapäivän ja illan kuluessa maan yli itäkaakkoon liikkuu hajanaisia sateita. Pohjois-Suomen eteläosassa ja idässä tulee lunta. Maan keskivaiheilla voi tulla vähäisiä vesi- tai räntäsateita.



Pohjois-Lapissa on selkeämpää ja enimmäkseen poutaa.



Päivällä maan keskiosassa on suojasäätä, Lapissa on muutama aste pakkasta.



Sunnuntain ja maanantain välillä sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa.



Etelässä on päivisin suojaa, pohjoisessa pysytään pakkasen puolella.



Maanantain vastaisena yönä pakkasta on etelässäkin – pohjoisen selkeillä paikoilla pakkanen on kireää.



Maanantaina ilmavirtaus kääntyy lounaaseen.



Maanantaina maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja melko aurinkoista. Maan pohjoisosaan saapuu illalla lännestä lumisadealue ja samalla kaakkoistuuli voimistuu.



Päivällä on suojaa Oulun korkeudella asti, Lapissa on joitain pakkasasteita.