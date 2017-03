Siitepölykausi on taas täällä – lepän ja pähkinäpensaan kukinta alkoi viikonloppuna

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kevään siitepölykausi on käynnistynyt. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta alkoi viikonloppuna lämpimillä paikoilla Etelä-ja Varsinais-Suomessa.



Sitä ennen Suomeen on kulkeutunut lepän ja pähkinäpensaan siitepölyä vähäisiä määriä. Niistäkin voivat herkimmät allergikot saada oireita.



Kotimaisen kukinnan alettua siitepölymäärät saattavat nousta paikoitellen kohtalaisiksi. Suomeen myös kulkeutuu edelleen siitepölyä tuulten mukana.



Allergisten tilanne saattaa hankaloitua viikolla, jolloin Suomeen on ennustettu keväisiä lämpötiloja.