Viikko alkaa koko maassa poutasäässä – illaksi osaan maata lumisadetta

Kotimaa

Keski- ja Pohjois-Suomessa

Tiistain

Suuressa

Viikko alkaa poutaisena koko maassa 79

Maanantaina sää on koko maassa poutainen, illalla Lappiin saapuu lumisadealue.Pääkaupunkiseudulla sää on poutainen ja osin aurinkoinen, lämpötila kohoaa sisämaassa 5 lämpöasteen tienoille.Etelä-Suomessa sää on poutainen ja etenkin lännessä osin aurinkoinen. Lämpötila kohoaa lännessä 5 lämpöasteen vaiheille, idässä 1–4 asteeseen.sää on niin ikään poutainen. Idässä on pilvistä, myös pohjoisessa pilvisyys lisääntyy ja illalla Lappiin leviää lumisateita lännestä. Päivälämpötila vaihtelee Pohjanmaan noin 4 lämpöasteesta Inarin Lapin noin –5 asteeseen.vastaisena yönä ja tiistaiaamuna Pohjois-Suomen yli itään liikkuu lumisadealue, etelässä on poutaa.Tiistaina sää on lounaistuulista. Päivällä sateet väistyvät Suomesta pääosin jo itään. Lounaassa pilvipeite rakoilee. Päivälämpötila vaihtelee lännen vajaasta 5 asteesta Pohjois-Lapin nollan vaiheille.osassa Manner-Eurooppaa sää on poutainen ja aurinkoinenkin. Espanjan länsiosiin on odotettavissa runsaita sateita. Balkanilla tulee kuurosateita, Skandinavian yli liikkuu sadealue.