Parikymppisen miehen epäillään syyllistyneen törkeään lapsen hyväksikäyttöön yleisellä paikalla Laitilassa

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Poliisi epäilee parikymppisen miehen syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön yleisellä paikalla Varsinais-Suomen Laitilassa.



Epäillyn rikoksen uhri on poliisin mukaan teini-ikäinen tyttö.



Rikoksen epäillään tapahtuneen jo viime syksynä. Poliisi päätti tiedottaa tapauksesta torstaina sosiaalisen median kirjoittelun vuoksi.



Teosta epäillään parikymppistä ulkomaalaismiestä. Epäilty on asunut Laitilan vastaanottokeskuksessa, mutta hänet on siirretty sittemmin muualle.



Asianomistajan ja epäillyn kertomukset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Epäilty kiistää rikoksen.



Poliisi siirtää rikosepäilyn syyteharkintaan kevään aikana.