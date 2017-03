Työryhmä: Suomeen tarvitaan ”mediatuomareita” oikomaan vääriä tietoja rikostuomioista

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomalaisten tuomioistuimien kannattaisi tuoreen raportin mukaan osallistua julkiseen keskusteluun oikeudenkäynneistä ja tuomioista.



Tuomioistuinten viestintää pohtinut työryhmä ehdottaa raportissaan, että tuomioistuimet nimeäisivät joistakin työntekijöistään niin sanottuja mediatuomareita, jotka voivat osallistua keskusteluun julkisuudessa.



Työryhmään kuului Helsingin hovioikeuspiirin tuomareita ja muita tuomioistuinten työntekijöitä sekä syyttäjien, asianajajien ja oikeustoimittajien yhdistyksen edustajia.



Nykyisin tuomioistuimet osallistuvat julkiseen keskusteluun käytännössä vain tuomioidensa kautta. Ne pidättäytyvät selittämästä tai kommentoimasta ratkaisujaan julkisuudessa.



Työryhmän mielestä tämä malli ei välttämättä enää riitä kansalaisten luottamuksen ylläpitämiseen.



”Tuomioistuin edustajien aiempaa näkyvämpi osallistuminen sen ratkaisuista käytävään julkiseen keskusteluun on kansainvälinen ilmiö, joka tulee todennäköisesti näkymään myös Suomessa”, raportti toteaa.



Raportin mukaan tuomareiden luottamus mediaan ”ei välttämättä ole kovin korkealla tasolla”.



”Monen tuomarin on vaikea nähdä mitään positiivista yhteistyössä median kanssa”, raportti toteaa.



Raportin mukaan yhteistyölle ei ole juurikaan vaihtoehtoja. Tuomioistuimet voivat vaikuuttaa uutisointiin vain varmistavalla, että viestimillä on käytettävissä riittävästi oikeaa tietoa.



Työryhmä suosittelee, että Suomessa otettaisiin käyttöön useista Euroopan maista tuttu mediatuomarijärjestelmä.



Siinä mediatuomarin tehtävään nimetyt tuomarit vastaavat median kysymyksiin oikeusjärjestelmästä ja yksittäisten tuomioiden sisällöstä sekä osallistuvat tarvittaessa tietystä tuomiosta käytävään keskusteluun.



Lisäksi mediatuomarit oikovat virheellisiä tietoja ja käsityksiä.



Raportin mukaan mediatuomareiden kannanotot eivät edusta tuomioistuimen virallista kantaa. Kyse on asiantuntijanäkemyksestä.



Tuomioistuimet eivät kuitenkaan voi jälkikäteen selitellä ratkaisujaan tai antaa sille lisäperusteluita. Uutisointiin ja keskusteluihin osallistumisen tulee työryhmän mielestä keskittyä virheiden oikaisemiseen tai oikeudellisen tiedon antamiseen yleisellä tasolla.



Työryhmän mukaan mediatuomarit voisivat oma-aloitteisesti osallistua keskusteluihin myös sosiaalisessa mediassa.



”Sosiaalisen median käytön lisääntymisen johdosta on entistä yleisempää, että tuomioistuimen tai yksittäisen tuomarin antama ratkaisu joutuu kiivaankin kansalaiskeskustelun kohteeksi”, raportti toteaa.



”Tätä lähtökohtaisesti positiivista kiinnostusta oikeuslaitoksen toimintaan varjostaa se, että sosiaalisessa mediassa keskustelu on usein provokatiivista ja jopa aggressiivista, se painottuu vakaviin rikosasioihin sekä perustuu puutteelliseen tai virheelliseen tietoon.”



Mediatuomareita käyttävissä maissa järjestelmän perimmäisenä tarkoituksena on turvata kansalaisten tiedonsaanti ja lisätä luottamusta tuomioistuinten toimintaan.



Järjestelmä on käytössä esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Hollannissa.



Useimmissa maissa mediatuomarit työskentelevät samalla myös normaaleina tuomareina. Mediatuomarin tehtävät ovat osa heidän virkatehtäviään.



Työryhmä pitää yhtenä vaihtoehtona, että mediatuomarit sijoitettaisiin tulevaan tuomioistuinvirastoon. Silloin he voisivat hoitaa päätoimisesti ja keskitetysti kaikkien tuomioistuinten mediasuhteet.



Työryhmän raportti on osa Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanketta. Hanke kartoittaa, millaisia ongelmia tuomioistuinten ja julkisen sanan väliseen viestintään liittyy, mistä ne johtuvat ja miten ne voitaisiin välttää.