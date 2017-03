Kotimaa

Sunnuntai-iltapäivä tarjoilee kevättalvista ulkoilusäätä

Etelä-Suomessa on aamulla pilvistä ja voi sataa lumikuuroja. Selkeneminen muuttaa tilanteen ja jo iltapäivällä on kevättalvisen kaunista.



Päivälämpötila kipuaa etelässä selkeästi plussalle. Lapissa on päivälläkin muutama pakkasaste.