Pieni Kustavi teki päivähoidosta osin maksutonta – miten se onnistui ja tulevatko muut kunnat perässä?

Kotimaa

Pieni

Varhaiskasvatuksesta

Kustavin

Opetusalan

Hallitus rajasi

Seitsemän kysymystä: Mistä kunnanvaltuutetut päättävät varhaiskasvatuksessa?

Vastauksissa auttoi erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta.

Tässä ennen kuntavaaleja ilmestyvässä sarjassa esitellään teemoja, joihin vaaleissa valittavat valtuutetut voivat vaikuttaa. Edellinen osa http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005127070.html ilmestyi keskiviikkona 15.3. ja siinä käsiteltiin vanhustenhoitoa.