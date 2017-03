Henkilöauton kuljettaja kuoli kolarissa Viitasaarella, nelostie suljettiin liikenteeltä

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Nelostien liikenne on pysäytetty Viitasaarella tapahtuneen liikenneonnettomuuden vuoksi.



Etelän suunnasta tullut henkilöauto törmäsi pohjoisesta tulleeseen rekkaan. Henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuudessa.



Kolaripaikka on Viitasaaren taajamasta noin kymmenen kilometriä pohjoiseen. Pelastuslaitoksen mukaan tie on ollut onnettomuushetkellä liukas.



Kolari tapahtui noin puoli viiden aikaan sunnuntaiaamuna, ja vielä kahdeksan jälkeen tie oli poikki. Autoja on ohjattu kiertotielle.