Poliisi takavarikoi 1,5 miljoonan arvosta huumeita Kouvolassa

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi tutkinnan laajassa huumeiden salakuljetustapauksessa. Poliisi kertoo takavarikoineensa Kouvolassa tutkinnan yhteydessä viime lokakuussa 27 kiloa vahvaa amfetamiinia ja 35 kiloa marihuanaa.



Takavarikoitujen aineiden katukauppa-arvo on poliisin mukaan noin 1,5 miljoonaa euroa. Belgiassa tehdyssä kotietsinnässä poliisi on löytänyt lisäksi rahaa noin 195 000 euron arvosta Britannian puntina ja euroina.



Poliisi kertoi tapauksesta maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa.



Poliisi epäilee päätekijäksi 34-vuotiasta kouvolalaismiestä, jolla on poliisin mukaan mittava rikostausta.



Kaikkiaan tutkinnan aikana on otettu kiinni yhdeksän epäiltyä, joista kaksi otettiin kiinni ulkomailla. Seitsemän heistä on yhä vangittuina. Epäillyistä kuusi on Suomen kansalaisia, kaksi Kroatian kansalaisia ja yksi Hollannin kansalainen.



Kroatialaisesta rekasta löytyneiden huumeiden lisäksi poliisi on takavarikoinut muun muassa aseita ja matkapuhelimia.



Tapaus siirtyy poliisin mukaan syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon.