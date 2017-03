Pilvinen loskasää jatkuu etelässä – pohjoisessa pikkupakkasia

Kotimaa

Kevät etenee hitain harppauksin sääkartoilla. Tiistaina Etelä-Suomessa on nollakeli, ja lounaasta saapuu aamupäivän aikana räntäinen sadealue.



Lämpötila sekä pääkaupunkiseudulla että laajemmin Etelä-Suomessa on noin yhdestä neljään astetta plussan puolella. Idässä voi tulla lumikuuroja.



Illalla etelässä sää muuttuu lounaasta alkaen selkeämmäksi.



Maan keski- ja pohjoisosissa on laajalti poutaista ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Illan koittaessa maan keskiosan yli liikkuu lumi- tai räntäsateita. Lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin.



Keskiviikkona pilvinen sää jatkuu, joskin sateet painottuvat itään ja pohjoiseen. Lämpötila kohoaa hieman tiistain lukemista.



