Suomalaisten mielestä turvapaikkakeskustelua kuristaa ”suvakiksi tai rasistiksi” leimautumisen pelko, kertoo tuore tutkimus

Kotimaa

Suomalainen

Vastaajat

Hankalaksi

Kysely

Tutkimuksen

turvapaikkakeskustelu on vahvasti polarisoitunutta ja siihen osallistumista rajoittaa leimautumisen pelko. Oman mielipiteen esittämistä arastellaan, ja tietopohjainen keskustelu turvapaikkapolitiikasta koetaan vaikeaksi.Nämä ovat keskeisiä havaintoja mielipidetutkimuksessa, jossa sisäministeriö ja Vaasan yliopisto selvittivät suomalaisten asenteita turvapaikka-asioihin vuonna 2016.Tutkijoiden tulkinnan mukaan vastaajat kokevat, että turvapaikkakeskustelua käydään kahdesta ääripäästä: täysin kielteisestä ja kritiikittömän myönteisestä. Kuitenkin aineiston perusteella näihin ääripäihin lukeutuu vain pieni osa väestöstä. Moni esittää huolensa siitä, että ääripäät saavat äänensä korostetusti kuuluviin julkisuudessa, etenkin sosiaalisessa mediassa.Samalla heiluu myös leimakirves: olet joko suvakki tai rasisti, tutkijat tulkitsevat.kokivat, että heidän on vaikea julkisesti esittää turvapaikkatilanteeseen liittyviä kriittisiä näkemyksiä ja kysymyksiä, omaa pelkoa tai koettua uhkaa ilman, että tulee leimatuksi rasistiksi. Peräti 68 prosenttia vastaajista kokee julkisen keskustelun typistyneen ääripäiden mittelöksi.Mielipidettä kysyttiin myös esimerkiksi väitteestä, että Suomessa voi esittää erilaisia mielipiteitä turvapaikanhakijatilanteesta ilman leimautumisen pelkoa. Puolet vastaajista oli eri mieltä (32 prosenttia) ja vahvasti eri mieltä (19 prosenttia) väitteen kanssa. Toisaalta neljännes vastaajista oli väitteestä samaa mieltä (20 prosenttia) tai vahvasti samaa mieltä (7 prosenttia).Lukuisissa kysymyksissä vastaajien oli kuitenkin vaikea ottaa kantaa. Yleisesti jopa kolmannes vastaajista valitsi vaihtoehdot ”en osaa sanoa ” tai ”ei samaa eikä eri mieltä”.turvapaikka-asioiden käsittelyn näyttää tekevän vaikeudet tiedonsaannissa.Vastaajien oli esimerkiksi hyvin vaikea ottaa kantaa eri viranomaisten, kuten poliisin ja Maahanmuuttoviraston, tiedottamisen selkeyteen tai puolueettomuuteen ja tasapuolisuuteen.Myös tiedotusvälineiden välittämää tietoa ei koeta täysin puolueettomaksi, mikä vastaajien mukaan ruokkii spekulointia ja ajaa keskustelua kohti ääripäitä. Avoimissa vastauksissa korostuikin toive, että viranomaiset katkaisisivat nopeasti siivet sosiaalisessa mediassa leviäviltä perättömiltä huhuilta.Tietoa vastaajat hakivat eniten Yleisradion uutislähetyksistä (65,9 prosenttia) ja sanomalehdistä (51,8 prosenttia). Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta tietoa haki 21,9 prosenttia ja valemedioista, kuten MV-julkaisusta, 5 prosenttia vastaajista.sisälsi useita erillisiä teemoja. Niitä olivat esimerkiksi vastaanottopalvelut, kotoutuminen, turvapaikan myöntäminen ja turvapaikanhakijoiden palvelut.Vastauksissa korostui kotouttamisen tarve. Valtaosan mielestä Suomen tulisi edellyttää oleskeluluvan saaneilta selkeää sitoutumista yhteiskunnan sääntöihin (82 prosenttia vastaajista) ja paikallisten kielten opiskelua pitäisi painottaa (87 prosenttia).Vastaajat olivat paikoin kuitenkin tiukkoja: 83 prosenttia on sitä mieltä, että väärien tietojen antamisen viranomaiselle pitäisi vaikuttaa suoraan turvapaikan saamiseen.Tulijat aiheuttavat myös pelkoja. Yli puolet vastaajista uskoi turvapaikanhakijoiden maahantulon aiheuttavan sosiaalisia konflikteja, lisäävän rikollisuutta ja kasvattavan terrorismin uhkaa.vastaukset kerättiin mielipidekyselyllä sekä viidessä suuressa kaupungissa järjestetyillä ”kansalaisfoorumeilla” eli keskustelutilaisuuksissa joulukuussa 2016 ja tammikuussa 2017.Otos valittiin Suomen Onlinetutkimus oy:n 30 000 ihmistä sisältävästä kuluttajapaneelista. Verkkokyselyyn vastasi 1 047 ihmistä, ja otos on vakioitu vastaamaan Suomen täysi-ikäistä väestöä. Kansalaisfoorumeihin osallistui 123 ihmistä.Otannan laatua kuitenkin heikentää se, että verkkokyselyyn valikoituu lähtökohtaisestikin lähinnä aktiivia kansalaisia.Kyselytutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten ajatuksia etenkin hallituksen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman linjauksista. Joulukuussa 2015 julkistettu ohjelma sisälsi 83 linjausta, jolla Suomi pyrki katkaisemaan turvapaikanhakijoiden ”hallitsemattoman virran” sekä saamaan kustannukset ja kotoutumisen hallintaan.