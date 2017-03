Tamperelaisyhtiöltä huijattiin sähköposteilla yli 100 000 euroa

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tamperelainen yhtiö on menettänyt yli 100 000 euroa sähköpostihuijausten vuoksi. Väärennetyt sähköpostit ovat poliisin mukaan tulleet ulkomailta viime ja tämän vuoden aikana.



Kaikkiaan kyse on kahdeksasta tapauksesta, joista on tehty rikosilmoitus. Summat ovat olleet 20 000–110 000 euron suuruisia.



Poliisin mukaan huijaukset ovat tapahtuneet, kun huijari on päässyt tamperelaisen yhtiön ja ulkomaisen yhtiön väliseen sähköpostivaihtoon kaupanteosta. Huijari on erehdyttänyt tamperelaisyhtiötä, joka on maksanut laskut väärälle tilille.



Poliisi muistuttaa varovaisuudesta nettiasioinnissa. Epäilyttävissä tapauksissa kauppapuolen oikeellisuus ja laskutus kannattaa varmistaa esimerkiksi puhelinsoitolla.