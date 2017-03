Tamperelaiset valmistautuvat vuosien työmaahan – historiallinen ratikkaurakka alkaa lähipäivinä

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tampere. Tampereella valmistaudutaan nyt monen vuoden työmaahan useissa eri paikoissa Hervannan ja keskustan välillä, kun raitiotien rakentaminen lähipäivinä alkaa.



Urakka näkyy laajasti kaupungilla ja todennäköisesti myös koettelee monen Tampereella liikkuvan hermoja. Kaupunki kertoi ensimmäisen vaiheen työmaista tiistaina.



Tämä tarkoittaa alkuun viittä eri lohkoa, jotka ovat keskusta, Kaleva, Hervannan valtaväylä, Hervanta sekä varikko, joka tulee niin ikään Hervantaan. Työmaita nousee näillä lohkoilla muun muassa Hämeenkadulle, Itsenäisyydenkadulle, Sammonkadulle ja Insinöörinkadulle.



Ratikan rakentaminen on siten kuin palapeli, jossa nämä lohkot lähivuosina tullaan liittämään vaiheittain toisiinsa.



Työt kestävät alkuvaiheessa neljä vuotta, ja liikenteen on määrä avautua vuonna 2021. Tällöin siis keskustan ja Hervannan sekä Taysin välillä kulkevat raitiovaunut. Raitiotie laajenee myöhemmin kaupungin länsipuolelle.



Ensimmäisenä työstä näkee tukikohtien perustamisen, työmaiden aitaamisen ja puiden kaadon. Samoin johtoja ja putkia siirretään pois tulevan radan alta. Liikenne häiriintyy töiden vuoksi. Kaupunki lupaa, että töitä tehdään pääasiassa päiväaikaan, mutta tarvittaessa myös öisin, jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän.



Keskustassa, esimerkiksi Hämeenkadun länsipäässä työt alkavat kesäkuun alussa. Raitiotietyöt toteutetaan kadun keskialueella niin, että kadusta rajataan työmaa-alue. Sille rakennetaan kiintoraidelaatta ja raitiotien päällysrakenne. Autoliikennettä ja pysäköintiä tullaan rajoittamaan, bussiliikenteen aikataulujen muutoksiin on myös hyvä varautua.



Sammonkadulla työt alkavat jo tätä ennen, siellä työtä tehdään kadun keskialueella. Kadun on silti määrä olla ajettavissa molempiin suuntiin. Hervannan valtaväylällä on väljempää rakentaa, mutta sinne nousee myös useita uusia siltoja, nykyisiä taas muokataan raitiotielle sopiviksi.