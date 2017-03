Lapsiin kohdistuneita pahoinpitelyjä paljastui aiempaa enemmän – joka viides pahoinpitelyrikoksen uhri on alle 18-vuotias

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Lapsiin kohdistuneet pahoinpitelyrikokset lisääntyivät Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 9,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Niiden määrä oli suurempi kuin kertaakaan aiemmin 2010-luvulla.



Alle 18-vuotiaiden osuus kaikista kirjattujen pahoinpitelytapausten uhreista oli viime vuonna viidennes.



Pahoinpitelyrikoksen uhriksi joutui 6 450 lasta. Heistä 64 prosenttia oli poikia ja 36 prosenttia tyttöjä.



Sen sijaan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneista 1 100 lapsesta 87 prosenttia oli tyttöjä ja 23 prosenttia poikia.



Kirjattujen pahoinpitelyrikosten lisääntyminen ei välttämättä kerro väkivallan yleistymisestä. Se voi kertoa myös siitä, että rikokset tulevat poliisin tietoon aiempaa paremmin.



Lastensuojelulain uudistus laajensi huhtikuussa 2005 viranomaisten ilmoitusvelvollisuutta rikosepäilyistä, joissa uhrina on lapsi.



Tilastokeskuksen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli viime vuonna kaikkiaan 823 500 rikosta ja rikkomusta. Se on 0,5 prosenttia edellistä vuotta enemmän.



Kun syntyperältään ulkomaalaistaustainen henkilö joutui viime vuonna rikoksen uhriksi, myös epäilty rikoksentekijä oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen 72 prosentissa tapauksista. Toissa vuonna vastaava osuus oli 62 prosenttia.



Kun taas syntyperältään suomalainen henkilö joutui rikoksen kohteeksi, myös epäilty tekijä oli suomalainen 89 prosentissa tapauksista. Tämä osuus oli myös toissa vuonna lähes sama.



Seksuaalirikokset poikkeavat tässä suhteessa monista muista rikoksista.



Kun suomalainen joutui viime vuonna seksuaalirikoksen uhriksi, epäilty tekijä oli ulkomaalaistaustainen 42 prosentissa tapauksista. Toissa vuonna ulkomaalaistaustaisten epäiltyjen osuus oli noin 20 prosenttiyksikköä pienempi.



Syntyperää koskevat osuudet epäillyistä on laskettu sellaisista rikoksista, joissa sekä uhri että epäilty tekijä on poliisin tiedossa. Selvityksessä ovat mukana muun muassa väkivaltarikokset, seksuaalirikokset ja ryöstöt mutta eivät varkauden kaltaiset omaisuusrikokset.



Osa epäillyistä voidaan todeta syyttömiksi syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa.