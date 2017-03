Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Torstain HS-uutiset ja sää 202 Nyt toistetaan : Torstain HS-uutiset ja sää

Iskun uhriluvuksi on varmistunut neljä, mutta liki kolmekymmentä ihmistä on yhä sairaalahoidossa.



Heistä seitsemän tila on kriittinen.



Telia luopuu roaming-maksuista. Kuluttajat saavat siis jatkossa kotimaan hinnat kaikissa EU-maissa. Uudet hinnat astuvat voimaan tänään Telian uusissa liittymissä.







Perjantai on poutainen ja aurinkoinen. Lämpimimmillä alueilla päivälämpötila kipuaa viiden asteen tuntumaan.



Vain Käsivarressa on heikkoa pakkasta.