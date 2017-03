Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomesta on löytynyt pieniä määriä siipikarjanlihaa, joka on peräisin Brasiliassa tutkinnan alle joutuneista lihantuotantolaitoksista, tiedottaa elintarviketurvallisuusvirasto Evira.



Pakastettua siipikarjanlihaa on Eviran mukaan ”pieniä määriä” maahantuojien varastoissa. Evira on pyytänyt kuntien valvontaviranomaisia ottamaan niistä näytteet.



Tuotteita voi olla päätynyt myös markkinoille.



”Eviran tietoon ei ole tullut sellaista elintarviketurvallisuutta vaarantavaa asiaa, jonka vuoksi viranomaisten pitäisi määrätä tuotteet vedettäväksi markkinoilta”, tiedotteessa kerrotaan.



Sen sijaan näistä laitoksista tuotua naudanlihaa ei ole markkinoilla Suomessa, virasto kertoo.



Yhteensä neljän lihantuotantolaitoksen tuontiluvat EU:hun on kumottu, koska Brasilian viranomaiset epäilevät väärinkäytöksiä niiden tuotannossa. Epäilyjen mukaan tuotannossa olisi muun muassa käytetty pilaantunutta lihaa.



Tutkinnan alla on yhteensä 21 laitosta, joista neljä toi lihaa EU-alueelle. Näistä nyt kiellon alla olevista laitoksista on heinäkuun 2016 alusta helmikuun 2017 loppuun tuotu Suomeen noin 50 000 kiloa lihaa, Evira kertoo.



Eviran mukaan yritysten omavalvonnassa, viranomaisvalvonnassa tai asiakkailta ei ole saatu tietoja, että lihaan olisi liittynyt laatu- tai muita ongelmia. Tiedossa ei myöskään ole, että liha olisi aiheuttanut ruokamyrkytyksiä.