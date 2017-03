Katso torstain HS-uutiset ja sää

Kotimaa

Eläketurvakeskuksen uusista tilastoista selviää, että keskieläke on Kauniaisissa aivan omaa luokkaansa. Keskieläke on siellä yli kolme tuhatta euroa kuussa.



Myös ennakkoäänestysinto näyttää olevan Kauniaisissa muita pääkaupunkiseudun kuntia suurempaa.



Pääkaupunkiseudulla sataa perjantaiaamuna lunta ja ajokeli on huono.