Käräjäoikeus antaa tuomionsa mittavassa ihmissalakuljetusjutussa kello 13

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Oulun käräjäoikeus antaa perjantaina tuomionsa laajassa ihmissalakuljetusjutussa. Tuomion on määrä tulla julkiseksi kello 13. Syyttäjä vaatii viidelle irakilaiselle ehdottomia vankeusrangaistuksia. Yhteensä syytettyjä on seitsemän.



30–40-vuotiaita irakilaisia syytetään törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä Irakista Tornioon. Salakuljetettuja oli syyttäjän mukaan kymmeniä.



Syytteen mukaan huonokuntoiset veneet oli ylilastattu Turkin ja Kreikan välillä vaarallisen täyteen. Kaksi salakuljettajien käyttämää venettä olikin uponnut matkan aikana. Yksivuotias lapsi hukkui.



Syytteen mukaan syytetyt kuuluivat kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisryhmään.



Juttukokonaisuuteen liittyy myös useita petossyytteitä, jotka käsiteltiin samassa yhteydessä.



Pisintä eli viiden ja puolen vuoden vankeustuomiota vaaditaan miehelle, joka järjesteli salakuljetuksia Suomesta käsin. Hän oli syyttäjän mukaan järjestänyt useita matkoja ja saattanut salakuljetettavia maasta toiseen.



Hän oli syyttäjän mukaan uhkaillut poikansa menettänyttä perhettä, jotta he eivät kääntyisi poliisin puoleen ja järjestänyt perheelle verirahan eli korvauksen kuolleen lapsen vuoksi.



Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Osa sanoi ajautuneensa tilanteeseen ja luulleensa auttavansa ystäviään. Osa sanoi toimineensa tietynlaisen uhan alla.