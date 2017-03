Huijarit kalastelivat pankkitunnuksia kymmeniltä ihmisiltä esiintymällä puhelimessa poliiseina – poliisi ottanut kiinni useita epäiltyjä

Kotimaa

Hämeen poliisi on ottanut kiinni useita ihmisiä, joiden se epäilee liittyvän laajaan pankkitunnusten kalasteluun Lahdessa. Osa epäillyistä on vangittu.



Huijarit saivat haltuunsa pankkitunnuksia puhelimitse. He esiintyivät poliiseina ja saivat eri verukkeilla jotkin uhrinsa paljastamaan pankkitunnuksensa. Tämän jälkeen rikolliset tyhjensivät näiden pankkitilit.



Huijarit ehtivät soitella helmikuun alussa kymmenille eri puolilla Suomea asuville henkilöille, Hämeen poliisi kertoo.



Poliisin mukaan suurin osa soittojen kohteeksi joutuneista ei luovuttanut pankkitunnuksiaan, mutta muutamat näin tekivät. Näiltä rikolliset saivat anastettua yhteensä kymmeniätuhansia euroja.



Rikossarjassa on 50 asianomistajaa. Poliisi tutkii tekoja törkeinä petoksina, törkeinä rahanpesuina ja virkavallan anastuksina.



Poliisi on onnistunut takavarikoimaan osan huijatuista rahoista. Rahoja on jäädytetty rikollisten käyttämille pankkitileille, ja osa niistä on saatu takaisin käteisenä.