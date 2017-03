Katso perjantain HS-uutiset ja sää Presidentti Sauli Niinistö on tänään tarkentanut ajatuksia Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin mahdollisesta tapaamisesta Suomessa. Niinistön mukaan kokous on realistinen, jos on olemassa asioita, joista voidaan sopia.