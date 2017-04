Sunnuntaina iltapäivällä lämpötila kohoaa pääkaupunkiseudulla jopa 10 asteeseen

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sunnuntai on yleisesti poutainen päivä, mutta maan keskiosassa tulee vähäisiä sateita.



Pääkaupunkiseudulla päivä on poutainen, mutta enimmäkseen pilvinen. Iltapäivällä lämpötila kohoaa 10 asteen tuntumaan. Sää on vielä illallakin lauhaa.



Maan keskiosan yli kaakkoon liikkuu päivän kuluessa räntä- ja lumisateita. Sää on kuitenkin laajoilla alueilla poutaista ja lämpötila pysyttelee plussan puolella.



Myös pohjoisessa sää on poutaista ja Lapissa monin paikoin paikoin aurinkoista. Päivälämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin – suuressa osassa Lappia jäädään pakkaselle.



Sunnuntai-illan ja maanantaiyön kuluessa maan keskiosan sateet väistyvät kaakkoon. Yöllä idässä voi kuitenkin vielä pyryttää lunta.



Maanantai on koko maassa poutainen päivä. Pilvipeite rakoilee etenkin länsirannikolla, mutta paikoin myös muualla maassa. Päivälämpötila vaihtelee lännen kahdeksasta asteesta itärajan ja Pohjois-Lapin nollan tuntumaan.



Välimeren keskiosassa on laaja matalapaine ja sää on etenkin Italiassa ja Etelä-Ranskassa sateista. Muualla Euroopassa säähän vaikuutta korkeapaine.