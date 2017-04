Kuluttajaliitto vaatii maksuttomia paperilaskuja

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kuluttajaliitto on tehnyt oikeusministeriölle aloitteen kuluttajansuojalain muutoksesta, joka takaisi kuluttajille oikeuden maksuttomiin paperilaskuihin.



Esityksen taustalla kuluttaja-asiamiehen ja Elisan riita, jonka markkinaoikeus ratkaisi siten, että Elisaa kiellettiin perimästä paperilaskusta yli 1,90 euron hintaa. Myöhemmin korkein oikeus kumosi päätöksen ja katsoi, että elinkeinonharjoittajalla on oikeus periä kuluttajalta hinta paperilaskusta.



Elisa on tämän jälkeen nostanut paperilaskusta perittävää hintaa. Tuorein korotus on astumassa voimaan toukokuun alussa. Siitä eteenpäin hinta on jo 2,90 euroa laskulta. Kuukausittain laskutettuna tämä on 34,80 euroa vuodessa. Tämä vastaa monen kuluttajan usean kuukauden puhelinlaskua, kuluttajaliitto laskee tiedotteessaan.



Kuluttajaliitto katsoo, että maksu asettaa kuluttajat eriarvoiseen asemaan. Paperilaskua joutuvat usein käyttämään vähävaraiset ja ne, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää verkkopankkia tai älypuhelinta.



Sähkömarkkina-, energia­tehokkuus- sekä maakaasumarkkinalaissa on säännökset, joissa nimenomaisesti kielletään maksun periminen kuluttajalta sähköerittelystä ja -laskusta.



Kuluttajaliitto katsoo, että vastaava säännös on otettava myös kuluttajasuojalakiin, jolloin se koskisi kaikkia laskuja.