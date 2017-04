Viikko alkaa poutaisena – tiistaina lämpötila nousee lähelle 10 astetta

Kotimaa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viikko alkaa poutaisessa ja pilvisyydeltään vaihtelevassa säässä.



Sää on maanantaina pääkaupunkiseudulla poutaista ja enimmäkseen pilvistä. Lämpötila kohoaa aamun muutamasta lämpöasteesta iltapäiväksi viiden asteen vaiheille. Illalla pilvisyys alkaa vähetä.



Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on aluksi runsasta. Päivän kuluessa aurinko näyttäytyy niin länsirannikolla kuin maan itäosassa. Lännen aurinkoisilla alueilla lämpötila kohoaa noin kahdeksaan asteeseen, idässä on viileämpää.



Maan pohjoisosassa sää on aamulla laajoilla alueilla selkeää. Päivän mittaan lounaistuuli voimistuu, pilvisyys lisääntyy ja Pohjois-Lappiin saapuu illaksi lumi- ja vesisateita lännestä. Lämpötila kohoaa pohjoisessakin suojan puolelle.



Illan ja tiistaiyön aikana lämmin lounaistuuli voimistuu koko maassa. Pohjois-Lapissa tulee edelleen sateita, muualla maassa sää jatkuu poutaisena.



Tiistaina päivällä sää on suuressa osassa maata aurinkoista, joskin myös tuulista. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja Lapissa satelee hieman vettä. Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa 10 asteen tuntumaan.



Italiassa on matalapaine ja sää on Välimeren keskiosassa monin paikoin sateista. Sateita on liikkeellä myös Keski-Euroopan yli itään. Aurinkoisinta sää on Espanjasta Ranskaan ja Skandinaviaan ulottuvalla alueella.