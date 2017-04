Kotimaa

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on hylännyt syytteet, jotka koskivat vastaanottokeskukseen tehtyä polttopulloiskua. Neljä miestä oli syytteessä tuhotyön yrityksestä.



Miehet heittivät kolme polttopulloa Raudaskylän kristillisen opiston seinään syksyllä 2015. Opistossa asui ja opiskeli alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Opistorakennus ei vahingoittunut, eikä kukaan loukkaantunut.



Tuomion mukaan miehet olivat valmistaneet polttopullot ja heittäneet ne rakennuksen kivijalkaa päin. Käräjäoikeuden mukaan polttopullot olivat kuitenkin sammuneet ennen kuin ne osuivat kivijalkaan.



Tuomiossa todetaan, että rikoksen tunnusmerkistö ei täyttynyt, koska kyseessä oli ”kelvoton yritys”.



Käräjäoikeus perustelee ratkaisuaan sillä, että ei ollut todennäköistä, että rakennus olisi syttynyt polttopulloista.



”Pullot on heitetty kohti rakennuksen sellaista osaa, joka ei voi syttyä eikä siten voi aiheuttaa konkreettista vaaraa”, tuomiossa todetaan.



”Käräjäoikeus on pitänyt uskottavana sitä, että vastaajilla ei ole ollut tarkoitusta vahingoittaa rakennuksessa oleskelleita henkilöitä tai Raudaskylän omaisuutta”, tuomiossa sanotaan.



Oikeus kuitenkin määräsi syytetyt maksamaan 3 000 euron korvaukset, sillä asian selvittely oli aiheuttanut opistolle kuluja.



Kolmessa polttopullossa oli ollut mopon bensan lisäksi vettä. Yksi syytetyistä kertoi laittaneensa pulloihin vettä, jotta ne eivät syttyisi palamaan.



Pullojen suulle oli laitettu rättejä, jotka oli sytytetty.



Syytetyt kertoivat oikeudessa, että idea polttopulloiskusta oli syntynyt humalassa. Ryhmän oli ollut tarkoitus mennä paistamaan makkaraa, mutta he päätyivätkin maahanmuuttoon liittyneen keskustelun jälkeen ”säikyttelemään” turvapaikanhakijoita.



Yhden mukaan kyseessä oli ollut poliittinen kannanotto.



Osa syytetyistä kertoi, että tapahtuma on jälkeen päin kaduttanut ja hävettänyt. Yksi sanoi, ettei hänelle ole mitään maahanmuuttoa vastaan.