Etelä-Suomessa sateista, pohjoisessa aurinkoa ja poutaa

Keskiviikolle luvassa vaihtelevaa säätä

Keskiviikkona etelässä on laajalti pilvistä ja kuurosateista, pohjoisessa on enimmäkseen aurinkoista ja poutaa.



Pääkaupunkiseudulla aamu on pilvinen ja paikoin satelee vettä.



Päivän mittaan sää muuttuu poutaiseksi ja pilvisyys vähenee.



Päivälämpötila on viiden ja kahdeksan asteen välillä.



Etelä-Suomessa aamu on pilvinen ja paikoin satelee vettä.



Päivän mittaan paikalliset kuurosateet painottuvat itään ja lännessä pilvipeite rakoilee.



Keski-Suomen paikalliset sateet painottuvat itään, lännessä pilvipeite repeilee.



Pohjoisessa on monin paikoin selkeää ja Itä-Lapin lumikuurot väistyvät itään.



Päivälämpötila vaihtelee Vaasan seitsemästä lämpöasteesta Pohjois-Lapin nollan tienoille.



Illalla sää muuttuu etelässä selkeämmäksi, pohjoiseen leviää sen sijaan pilvisyyttä ja vähäisiä lumisateita.



Torstaina päivällä sää on maan etelä- ja keskiosassa osin aurinkoinen ja enimmäkseen poutainen.



Pohjoisessa on pilvistä ja paikoin satelee lunta.



Päivälämpötila kohoaa etelässä lähelle kymmentä astetta.



Pohjoisessa jäädään pääosin pariin plusasteeseen ja Pohjois-Lapissa on pikkupakkasta.



Itäiseltä Välimereltä Itä-Eurooppaan ulottuu epävakaisen sään alue.



Länsi-Euroopassa on aurinkoista ja poutaa, lämpimintä on Portugalin seudulla.