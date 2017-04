Onko Afganistan turvallinen maa, lähettääkö Suomi ihmisiä kuolemaan? Tämän takia palautuslennot nousivat puheenaiheeksi

Kotimaa

Helsinki-Vantaalta

Keitä Suomi palauttaa käännytyslennoilla?

Keitä maanantai-illan lennolla oli – ja miksi sillä on merkitystä?

Palauttaako Suomi myös lapsia Afganistaniin?

Mikä on Afganistanin turvallisuustilanne?

Viime

Mitä käännytettyjä Afganistanissa odottaa?

Seuraavaksi keskustellaan palautuksista Irakiin